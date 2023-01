Traditii si obiceiuri de Boboteaza. Ce semnificatie are Boboteaza

Ajunul Bobotezei este considerata prima zi de post negru din an, in care nu se mananca si nu se bea nimic, fiind urmata de Boboteaza si de Ziua Sfantului Ioan, care incheie ciclul sarbatorilor de iarna.Semnificatia BobotezeiPe 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Boboteaza, sau botezul lui Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. Din primele zile ale anului, preotii merg in casele credinciosilor, stropesc incaperile cu apa sfintita si vestesc Botezul Domnului.De Boboteaza. ... citeste toata stirea