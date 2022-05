Traficul rutier spre mare, inchis noaptea pentru o saptamana. Lucrari pe A2, la kilometrul 13

Traficul a fost restrictionat pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 13, pe sensul catre litoral, pentru o perioada de sapte zile. Masura a intrat in vigoare duminica seara, 29 mai. Centrul Infotrafic a anuntat ca pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 13+300 de metri, se va inchide circulatia rutiera pe sensul catre litoral (calea 1), pentru o perioada de sapte zile, in intervalul orar 22.00 - 5.00, incepand de duminica, din cauza lucrarilor care se adesfasoara in ... citeste toata stirea