Tragedie pe plaja Podul 4 din Calarasi. S-a inecat sub ochii ingroziti ai fratelui

Un tanar, in varsta de 18 ani, a pierit duminica, 17 iulie, inghitit de apele Borcei, sub privirile ingrozite ale fratelui sau. Tragedia s-a petrecut pe plaja Podul 4, unde cei doi mersesera la scaldat. Desi mai multi barbati au sarit in apa si l-au tras rapid la mal pe baiat, viata acestuia nu a mai putut fi salvata. Oamenii aflati la plaja au asistat neputinciosi la eforturile pe care echipajele de salvatori, ajunse imediat la fata locului, le-au facut pentru a-l readuce la viata.La locul ... citeste toata stirea