Trailer | Program Cinema 3D/2D Calarasi 18 iulie - 18 august 2022

19-21.07.2022, ora: 18.00Luni, filmul nu va fi proiectatNeidentificat - 2DRegia: Bogdan George ApetriCu: Dragos Dumitru, Bogdan Farcas, Vasile Muraru, Ana PopescuGen film: DramaDurata: 123 minuteRating: N15Premiera in Romania: 06.08.2021In timp ce traverseaza o perioada dificila in viata personala, politistul Florin Iespas devine obsedat de un posibil caz de incendiere, ramas nerezolvat, in urma caruia au rezultat doua victime. Convins ca Banel, un tanar de etnie rroma, este ... citeste toata stirea