Transport ilegal de tutun, confiscat de politisti. Unde era ascunsa marfa

Politistii din Calarasi au confiscat de la un cetatean bulgar 2.000 de kilograme de tutun. Marfa a fost descoperita in timpul unui control de rutina, in localitatea Fundeni, si era ascunsa sub piatra pe care o transporta. Conform IPJ Calarasi, la data de 10 iunie, politistii din Calarasi au oprit pentru control, in localitatea Fundeni, un ansamblu format din cap-tractor si semiremorca, ambele inmatriculate in Bulgaria. Intrucat soferul, un barbat de 47 de ani, cetatean bulgar, a refuzat sa ... citeste toata stirea