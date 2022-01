Trei centre au fost deschise la Calarasi pentru vaccinarea anti-COVID a copiilor

La nivelul judetului Calarasi, vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani, impotriva COVID -19, se realizeaza in trei centre, au anuntat vineri, 28 ianuarie, autoritatile locale. Este vorba despre Centrul Comunitar Cladire Enel si Centrul deschis la gradinita de pe strada Grivita nr.98, ambele in municipiul Calarasi, si Centrul Comunitar Sala Sport Scoala "Mircea Eliade" de la Oltenita.Programul de functionare a centrelor este de luni pana duminica, in intervalul orar 08.00-20.00. ... citeste toata stirea