Trei primarii din judetul Calarasi, sanctionate de Garda de Mediu pentru modul de colectare a deseurilor

Trei Primarii din judetul Calarasi au fost sanctionate de Garda Nationala de Mediu pentru modul de colectare a deseurilor. Amenzile aplicate insumeaza 45.000 de lei, anunta news.ro. Garda Nationala de Mediu verifica, in aceasta perioada, modul de colectare a deseurilor in intreaga tara si atingerea tintelor de reciclare. In urma controlului, trei primarii din judetul Calarasi au fost amendate cu 45.000 lei. Garda Nationala de Mediu anunta ca a demarat un control la nivel national care urmareste ... citeste toata stirea