Trei suspecti de santaj cu locuri de munca, retinuti de politisti. Cum actionau

Sase persoane acuzate de santaj au fost saltate de politistii calaraseni, pe numele a trei dintre ele fiind emise mandate de retinere pentru 24 de ore. Politistii din Calarasi au pus in executare marti, 29 martie, 6 mandate de aducere, fiind vizate persoane banuite de santaj si complicitate la santaj. Anchetatorii spun ca indivizii recrutau persoane cu venituri reduse si sub promisiunea procurarii unor locuri de munca bine remunerate, le transportau in strainatate. Dupa ce ajungeau in Irlanda, ... citeste toata stirea