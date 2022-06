Trei tineri din Calarasi, retinuti de politisti pentru lovire si alte violente

Trei tineri din Calarasi au fost retinuti de politisti pentru infractiuni de lovire sau alte violente, in urma unei incaierari care a avut loc in seara zilei de marti, 7 iunie. Conform IPJ Calarasi, in aceeasi seara de 7 iunie, in jurul orei 23.26, oamenii legii au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca este un scandal in desfasurare si mai multe persoane sunt agresate fizic. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca, in jurul orei 23.00, pe fondul unui conflict, ... citeste toata stirea