Trei zile de filme gratis in Calarasi, la festivalul Tenaris CineLatino

Festivalul Tenaris CineLatino revine la Calarasi pentru al zecelea an consecutiv si propune, intre 19 si 21 iulie, seri de neuitat cu proiectii gratuite, la Sala Barbu Stirbei. Conform organizatorilor, fiecare zi debuteaza cu un film pentru copii, povesti emotionante si pline de descoperiri, de vazut in familie. Premierele serii sunt rezervate celor ce vor sa descopere drame, comedii, documentare romanesti sau latino americane, recent premiate in festivaluri internationale. "Festivalul vostru ... citeste toata stirea