Un barbat care ameninta ca se arunca in gol de pe un bloc, salvat in ultima clipa

Un barbat din Calarasi, care ameninta ca se arunca in gol de pe un bloc, a fost salvat in ultima clipa de politistii si miliatarii de la ISU. Incidentul a avut loc duminica seara, 15 mai, pe strada Panduri, la blocul G12. Victima, un barbat in varsta de 48 de ani, a fost gasit pe acoperisul blocului.Autoritatile au fost alertate de familia victimei care a explicat ca acesta doreste sa-si ia viata.Supararea acestuia a venit in urma unui conflict cu fosta sotie. Ca sa puna capat certurilor, ... citeste toata stirea