Un cetatean din localitatea Perisoru a descoperit un proiectil exploziv de calibrul 152 mm (munitie ramasa neexplodata) in timp ce efectua lucrari agricole in propria curte.In data de 06.09.2023, in jurul orei 12.00, un echipaj de specialisti pirotehnicieni din cadrul Detasamentului de pompieri Calarasi s-a deplasat pe raza comunei Perisoru, pe strada Macului, pentru ridicarea, asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata si transportul unui proiectil exploziv de calibrul 152 de ... citeste toata stirea