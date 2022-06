Un barbat s-a inecat intr-o balta din Calarasi in timp ce se afla la pescuit

Tragedie in satul Nuci, comuna Vasilati din Calarasi. Un barbat, in varsta de 54 de ani, a murit inecat, sambata noaptea, in balta din localitate, in timp ce se afla la pescuit. Trupul neinsufletit a fost gasit de pompieri si adus la mal. Sambata noapte, in jurul orei 00.30, pompierii din cadrul Detasamentului Oltenita au fost solicitati sa intervina cu o autospeciala si o barca, iar salvatorii din cadrul Garzii Budesti sa actioneze cu un echipaj de descarcerare si un echipaj de prim ajutor ... citeste toata stirea