In nordul si estul Munteniei, estul Transilvaniei si in Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi intensificari ale vantului (rafale in general de 70...80 km/h), pe arii restranse vijelii puternice, averse torentiale, descarcari electrice si grindina. In intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitatile de apa vor fi de 35...40 l/mp si izolat peste 50...60 l/mp.Un ciclon polar ameninta sa aduca ploi abundente si furtuni puternice. Efectele acestui ... citeste toata stirea