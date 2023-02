Un nou centru comercial va fi inaugurat in curand in Calarasi

Un nou centru comercial va fi finalizat si inaugurat in curand in municipiul Calarasi. Acesta va functiona in fosta fabrica de confectii de pe strada Locomotivei, la "Frana".Cladirea fostei fabrici de confectii, construita la inceputul anilor 2000 de Gena Iliescu, a fost modernizata si recompartimentata, in acest moment efectuandu-se lucrari atat la interior cat si la exterior.In jurul cladirii se va amenaja si o parcare pentru aproximativ 30 de masini. Centrul Comercial este dezvoltat de un ... citeste toata stirea