Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Curcani au fost sesizati, prin S.N.UA.U. 112, de catre o femeie, de 34 de ani, cu privire la faptul ca in comuna Nana, judetul Calarasi, este un conflict in desfasurare.Alaturi de jandarmi, politistii au constatat faptul ca, in urma unui conflict spontan si pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un tanar, de 26 de ani, ar fi fost agresat fizic, fiind lovit cu pumnii, picioarele si un obiect contondent in cap, de catre un barbat, de ... citeste toata stirea