Un nou specialist, oftalmolog, la Spitalul Calarasi. Managerul Bogdan Mihai: "Repatriem medicii calaraseni"

Spitalul din Calarasi a reusit sa aduca in echipa medicala inca un doctor. Este vorba despre un oftalmolog, originar chiar din orasul de pe malul Borcei. De la sfarsitul saptamanii trecute, Spitalul Judetean Calarasi are un nou medic. Este vorba de Georgiana Cristache, specialist in oftalmologie. Nascuta si crescuta la Calarasi, aceasta se intoarce in orasul natul dupa un rezidentiat efectuat la Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti. Managerul unitatii medicale a anuntat pe pagina ... citeste toata stirea