Un pompier din Calarasi, voluntar din pasiune in sprijinul refugiatilor care ajung la Isaccea

Razboi in Ucraina. Cand nu e dispecer la ISU Calarasi, isi ocupa timpul liber cu lucruri frumoase. Plutonier adjutant sef Sebastian Laurentiu Ghioca, in calitate de voluntar al Fundatiei "Copii in Dificultate" nu a ramas indiferent la drama refugiatilor ucraineni. A colectat ajutoare si a mers la vama Isaccea. Opt autorisme pline cu alimente, medicamente, materiale sanitare si de igiena, imbracaminte, incaltaminte si chiar si jucarii pentru cei mici au ajuns sambata, 12 martie, in judesul ... citeste toata stirea