Un voluntar la Isaccea reclama faptul ca autoritatile ii tin departe de refugiati pe cei din sectorul privat

Razboi in Ucraina. Voluntarii romani din vama Isaccea reclama o serie de neajunsuri in ceea ce priveste ajutorul pe care doresc sa il acorde refugiatilor. Un barbat spune indignat ca agenti mascati din cap pana in picioare ii indeparteaza din zona. Un barbat care s-a oferit sa dea o mana de ajutor refugiatilor care ajung in judetul Tulcea spune ca voluntarii sunt indepartati din zona de fortele de ordine. Barbatul a precizat ca oamenii care vin din Ucraina sunt indrumati catre centrele ISU din ... citeste toata stirea