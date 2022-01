Unde pot fi vaccinati anti-COVID copiii la Calarasi. Cate centre functioneaza

Trei centre de vaccinare pediatrica functioneaza in judetul Calarasi. Conform Directiei de Sanatate Publica acestea sunt: fosta casierie Enel si sala de sport a Scolii nr, 11, in municipiul Calarasi, iar in Oltenita copiii se pot imuniza la sala de sport a Scolii gimnaziale Mircea Eliade. In acestea centre continua si vaccinarea adultilor. Ministerul Sanatatii a anuntat ca in perioada 21-25 ianuarie 2022 va fi livrata de catre producator prima transa de vaccin pediatric anti COVID-19 destinat ... citeste toata stirea