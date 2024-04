Unirea | Fl. Belu: Stiu ce inseamna administratie publica, stiu ce inseamna implementare de proiecte

Florian Belu, fost primar in perioada 2016-2020, este candidatul propus de PSD Calarasi pentru Primaria comunei Unirea, la alegerile locale ce vor avea loc pe 9 iunie. De profesie inginer agronom, Florian Belu a declarat joi in cadrul unei conferinte de presa ca obiectivul sau de suflet pe care tine mortis sa-l indeplineasca in cazul in care va castiga alegerile este acela de a readuce unitatea in cadrul comunei."Am fost primar in perioada 2016 - 2020. Stiu ce inseamna administratie publica, ... citește toată știrea