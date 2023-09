In data de 7 septembrie a.c., in jurul orei 00:50, politistii din cadrul Politiei Orasului Lehliu-Gara au efectuat semnalele regulamentare de oprire unui autoturism, condus de un barbat, de 39 de ani, care a refuzat sa opreasca, fugind de politisti.Politistii au procedat la urmarirea acestuia, reusind oprirea conducatorului auto, in localitatea Razvani, judetul Calarasi.Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 0,62 mg/L alcool pur in aerul expirat. ... citeste toata stirea