Utilaj de ultima generatie pentru deszapezire in dotarea Centrului de Intretinere Drajna

O masina ultraperformanta, care poate fi folosita la atat deszapezire, cat si la activitati de cosit vara, a intrat in dotarea centrului de intretinere de la Drajna. Conform Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta, de joi, 9 iunie, Centrul de Intretinere si Coordonare Drajna are in dotare o noua masina multifunctionala Mercedes - Benz Unimog U 423, care are atat echipamente pentru activitati de iarna (lama de zapada si raspanditor antiderapant), cat si pentru activitati de ... citeste toata stirea