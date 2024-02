V. Diaconu: Avem cel mai bun candidat pe care l-am avut vreodata la Calarasi

In contextul realizarii comasarii alegerilor europene cu cele locale, subiect aprins, discutat de intreaga clasa politica din Romania, subprefectul Virgil Diaconu, desemnat de PSD Calarasi, director de campanie, a declarat joi ca Marius Dulce, primar in functie, are toate sansele sa-si reinnoiasca mandatul datorita rezultatelor promitatoare obtinute in ultimii 3 ani."In calitate de director de campanie, pot sa afirm ca organizatia PSD Calarasi e in grafic. Suntem bine organizati. Suntem ... citește toată știrea