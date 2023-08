Presedintele Consiliului Judetean, Vasile Iliuta, a anuntat astazi in cadrul unei conferinte de presa semnarea contractului de finantare a proiectului privind achizitionarea a 25 de microbuze electrice ce vor deservi elevi din 17 localitati ale judetului, valoarea investitiei finantata in cadrul PNRR fiind de 6,1 milioane euro."In urma cu doua zile am semnat contractul pentru cele 25 de microbuze pentru cele 17 localitati din judet. E un proiect in care noi, Consiliul Judetean, suntem lideri. ... citeste toata stirea