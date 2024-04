V. Iliuta: Cred ca e candidatul de serviciu al PNL

Liderul PSD Calarasi, Vasile Iliuta pare foarte multumit de alegerea liberalilor pentru presedintia Consiliului Judetean, competitie programata pe 9 iunie. In opinia sa, fostul prefect, Valentin Barbu pe care l-a mai invins o data in urma cu 4 ani nu e decat un candidat de serviciu. "Eu cred ca domnul Barbu e candidatul de serviciu al PNL. Asta consider eu astazi. Puteau totusi sa realizeze un ... citește toată știrea