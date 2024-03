V. Iliuta: Cred un singur lucru: Laura Petre va fi viitorul primar al comunei Dichiseni!

PSD Calarasi si-a lansat astazi candidatul pentru Primaria localitatii Dichiseni, la alegerile locale din 9 iunie 2024. Este vorba de Laura Petre, de circa 10 ani secretar al comunei, despre care liderul social-democratilor calaraseni a scris pe Facebook ca "va fi viitorul primar al comunei Dichiseni".Laura Petre va face tandem cu Florin Nicolae in cazul in care va castiga competitia iar PSD va obtine jumatate plus unu din numarul total de mandate de consilieri locali.La evenimentul de ... citește toată știrea