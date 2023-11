Desi in ultima perioada, nu mai putin de doi reprezentanti ai Guvernului s-au aflat in vizite de lucru in judetul si municipiul Calarasi, la nici una dintre acestea n-a fost prezent prefectul liberal al judetului, Valentin Barbu.Reprezentantul Guvernului in teritoriu nu s-a sinchisit nici macar sa schiteze vreun motiv insa se banuieste ca in spatele unei astfel de atitudini sfidatoare "egzista" o explicatie: cei doi demnitari, adica ministrul Agriculturii, Florin Barbu, respectiv, seful DSU, ... citeste toata stirea