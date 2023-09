2024 este anul in care se vor desfasura, in Romania, toate tipurile de alegeri politice: europarlamentare, locale, parlamentare si respectiv prezidentiale. Liderul PSD Calarasi, Vasile Iliuta, a declarat ca in urma sedintei Consiliului Politic National al partidului, desfasurata pe 2 septembrie, s-a stabilit un calendar de lucru, obiectivul fiind castigarea tuturor competitiilor electorale."Sambata, 2 septembrie, a avut loc Consiliul Politic National unde sunt, de drept, membru. S-a discutat ... citeste toata stirea