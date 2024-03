V. Iliuta La Dor Marunt, o buna parte din sustinatorii PNL au venit, de astazi, in echipa PSD

PSD Calarasi va miza la localele din 9 iunie, in continuare pe actualul primar, Ion Iacomi care va fi sustinut de data asta si de fostul primar Ion Nitulica ori ex-viceprimarul Mihail Grigore. Meritul coagularii acestei echipe care pare sa nu aiba rivali pe 9 iunie il are presedintele Vasile Iliuta, candidatul social-democratilor pentru sefia CJ Calarasi si in mandatul 2024-2028."Atunci cand faci lucrurile asa cum trebuie si echipa este una unita si se mareste zilnic, este normal ca ... citește toată știrea