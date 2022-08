V. Iliuta: Le multumesc celor 3 primari in functie ca s-au alaturat proiectului de dezvoltare al judetului Calarasi

Organizatia judeteana PSD Calarasi si-a propus sa devina si mai puternica, deschizand portile atat primarilor in functie cat si fostilor din PNL, dezamagiti pesemne de prestatia modesta a actualei conduceri liberali.Joi, Vasile Iliuta a anuntat ca partidul "s-a imbogatit" cu 3 primari in exercitiu, a 4-a achizitie fiind un fost primar. E vorba de Iulian Iacomi, primarul orasului Lehliu Gara, fost membru PNL pana la inceputul acestui an, Ion Iacomi, primarul comunei Dor Marunt, fratele lui ... citeste toata stirea