V. Iliuta: PNL, in viziunea mea, va lua cu 2 in fata iar noi, PSD, cu 5

Liderul social-democratilor calaraseni, Vasile Iliuta a declarat joi ca potrivit estimarilor sale, la alegerile comasate din 9 iunie, PSD va obtine un procent care incepe cu cifra 5 iar PNL, cu cifra 2. Pronosticul sau este ca Alianta AUR se va clasa la locale pe pozitia a 3-a."PNL, in viziunea mea, va lua cu 2 in fata iar noi, PSD, cu 5, in fata ca si procente la alegerile ... citește toată știrea