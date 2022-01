V. Iliuta: Prefectura a fost cea care a tinut loc de reprezentant al unui partid si nu de mediator si de reprezentant al legii

Dupa ceremonia de investire in functia de subprefect a lui Virgil Diaconu si Eugen Ilie, social-democratii au facut la sediul partidului scurte declaratii. Presedintele Vasile Iliuta a salutat numirea in functie a colegilor sai subliniind ca pana in momentul de fata Prefectura a fost mai degraba reprezentanta unui partid (n.r. PNL) si nu neaparat a legii."La Calarasi, cu mare mandrie am participat la instalarea celor doi subprefecti Virgil Diaconu si Eugen Ilie, cei care reprezinta Partidul ... citeste toata stirea