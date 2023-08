Profesor Ionela Ichim este noul manager al Bibliotecii Judetene Alexandru Odobescu, a anuntat Vasile Iliuta pe pagina personala de Facebook. Seful CJ Calarasi a dezvaluit si o parte din intentiile noului manager in activitatea pe care o va desfasura in cadrul institutiei."Prin numirea doamnei Ionela Ichim in functia de director al Bibliotecii Judetene Calarasi am dat restart unui proiect axat pe educatie si dezvoltare.Generatiile viitoare au nevoie de tot sprijinul nostru in lungul proces ... citeste toata stirea