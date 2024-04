Vasilati | Vasile Cristian: In localitatea noastra, lucrurile sunt putin asezate, avem proiecte in derulare, altele bat la usa

La localele din 9 iunie, PSD Calarasi l-a propus candidat pentru functia de primar al comunei Vasilati pe Vasile Cristian (49 de ani, fost antreprenor). Viceprimar in functie din octombrie 2020, Vasile Cristian beneficiaza de suportul actualului primar, Lucian Vasile (in functie din 2004) care a decis sa se retraga."La Vasilati e un schimb de generatii. Primarul (n.r. Lucian Vasile) in functie lasa loc unuia mai tinerel., cu viziuni mai moderne, cu planuri noi si care trebuie sa duca mai ... citește toată știrea