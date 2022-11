Vasile Iliuta: Dragos Coman ar aduce plus valoarea pe care o are in echipa PSD

Presedintele PSD Calarasi, Vasile Iliuta, a afirmat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca in PSD vin si vor veni tot mai multi membri din PNL. Atuul l-ar reprezenta, in opinia liderului social democrat, forta pe care o are acum organizatia judeteana a PSD."Dupa cum stiti, ne marim echipa zi de zi. Din zona PNL vin oameni catre zona PSD. Noi i-am acceptat pentru ca au demonstrat cand au fost in echipa PNL. Un nume as putea sa vi-l dau, este secretara PNL, Vera (n.r. Cheles), care a ... citeste toata stirea