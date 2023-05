Dumitru Coarna a fost ales deputat pe listele PSD Calarasi la alegerile din 2020, fiind propus si sustinut pentru aceasta functie de catre presedintele PSD, Vasile Iliuta.Pe cei doi i-a legat chiar o relatie de prietenie, insa in ultimul an relatiile dintre cei doi s-au racit. Deputatul Dumitru Coarna a fost exclus din PSD in aprilie ... citeste toata stirea