Vasile Iliuta i-a prezentat pe primarii care au venit la PSD de la PNL: Urmeaza si altii

Presedintele PSD Calarasi, Vasile Iliuta, a venit in fata presei, in aceasta dimineata, cu primarii care au parasit PNL pentru PSD. Este vorba de Alin Ploiesteanu, primar Frasinet, Ion Iacomi, primar Dor Marunt, Iulian Iacomi, primar Lehliu Gara, care a plecat din PNL in urma cu cateva luni, si fostul primar al comunei Ulmu, Ion Negoita.Iliuta a anuntat ca vor urma si alte plecari si ca, in ceea ce priveste lipsa de fair play politic de care l-a acuzat Ciprian Pandea, acesta a spus ca l-a ... citeste toata stirea