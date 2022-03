Vasile Iliuta, presedinte PSD: Relatia cu PNL, la Calarasi, e din ce in ce mai buna

Presedintele PSD Calarasi, Vasile Iliuta, a declarat joia trecuta ca relatia cu PNL, la Calarasi, s-a imbunatatit in ultima perioada, chiar daca initial au existat mai multe neintelegeri, in special in colaborarea dintre Prefectura - Consiliul Judetean."Sa stiti ca avem o colaborare politica din ce in ce mai buna. A fost destul de greu la inceput pentru ca ne-au despartit anumite actiuni ale lor dar si anumite actiuni ale noastre care ne-au pus intr-o situatie de analiza destul de delicata, ... citeste toata stirea