Vasile Iliuta: Un scor care nu ma multumeste

PSD s-a clasat duminica pe primul loc in competiia pentru Parlament, la nivel judetean, insa rezultatul obtinut nu l-a multumit pe liderul social-democratilor, Vasile Iliuta care potrivit, unor date interne, miza pe un scor de 45%."Sunt partial multumit. M-asteptam la mai mult. Aveam o alta estimare, undeva la 45% insa am luat doar 31%. Un scor care nu ma multumeste. Trebuie sa vad unde am gresit ca presedinte de organizatie. Sa vedem colegii unde au gresit de n-au reusit sa convinga ... citește toată știrea