Vasile Iliuta: Voi candida pentru functia de presedinte al PSD Calarasi

Anul acesta se vor organiza alegeri in organizatia judeteana a PSD Calarasi, si nu doar la nivelul conducerii judetene ci si in organizatiile locale. Presedintele interimar Vasile Iliuta a anuntat ca saptamana viitoare, la Bucuresti, se va stabili agenda acestor alegeri.Vasile Iliuta a declarat ca va candida pentru functia de presedinte al PSD Calarasi dar asteapta si competitori."Saptamana viitoare vom avea un Consiliu Poilitic National in care vom stabili agenda alegerilor de la Calarasi. ... citeste toata stirea