Victor Negrescu a solicitat in plenul Parlamentul European adaptarea finantarilor europene la nevoile actuale ale statelor membre

In aceasta saptamana, eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, adaptarea finantarilor europene la nevoile actuale ale statelor membre, ca urmare a impactului generat de razboiul din Ucraina, a crizelor preturilor la energie si alimente si a modificarilor facute recent la bugetul european, ce vizeaza sprijinirea statelor ce au preluat un numar semnificativ de refugiati."Crizele pe care le traversam in prezent si volatilitatea mediului economic actual fac ca ... citeste toata stirea