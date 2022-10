Victor Negrescu a solicitat sanctionarea eurodeputatului care a comparat Romania cu Vestul Salbatic

Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat, in scris, conform procedurilor parlamentare, presedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, sanctionarea eurodeputatului Guido Reil care, in plenul Parlamentului European, a comparat Romania cu Vestul Salbatic si a afirmat, totodata, ca tara noastra nu merita sa fie in Uniunea Europeana."Nu pot accepta ca tara mea sa fie atacata gratuit de un eurodeputat extremist in plenul Parlamentului European. De aceea, am solicitat, utilizand ... citeste toata stirea