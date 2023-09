In data de 8 septembrie a.c., in jurul orei 16:45, politistii din cadrul Politiei Orasului Budesti au oprit pentru control un autoturism, condus de un barbat de 53 de ani, din comuna Crivat, judetul Calarasi.In urma controlului, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentratie de 0,80 mg/L alcool pur in aerul expirat, fiind ulterior condus la spital, pentru a-i fi recoltate mostre ... citeste toata stirea