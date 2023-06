Parcul Central si Plaja Mare din Calarasi vor gazdui in weekend-ul 23-25 iunie Festivalul Dunarii #CuApeleCurate. Trei zile pline cu activitati si ateliere dedicate protectiei mediului, sporturi acvatice, proiectii de film si muzica, intr-un eveniment international cu invitati din tarile dunarene semnat de Asociatia MaiMultVerde, in anul in care organizatia sarbatoreste 15 ani de activitate.Pe scena Festivalului Dunarii din Parcul Central vor urca artisti din diferite tari pe care le strabate ... citeste toata stirea