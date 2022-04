Zeci de tone de ulei uzat, depozitate necorespunzator, descoperite de politisti la Calarasi

Politistii din Calarasi au indisponibilizat 23.000 de litri de ulei uzat, depozitat in conditii necorespunzatoare, in urma unei razii de amploare. Actiunea a urmarit prevenirea si sanctionarea faptelor de natura penala si contraventionala la regimul substantelor si deseurilor periculoase. De asemenea, conform IPJ Calarasi, s-a avut in vedere si modul de efectuare a operatiunilor cu substante si deseuri periculoase, precum si a conditiilor in care se desfasoara aceste operatiuni de catre agentii ... citeste toata stirea