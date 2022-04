Zilele Oltenitei, organizate in perioada 22-25 aprilie. Ce artisti urca pe scena

De Paste, oltenitenii se distreaza in Parcul Central. Timp de 4 zile, in perioada 22-25 aprilie, inclusiv, se desfasoara Zilele Municipiului Oltenita 2022. Pe scena vor incinge atmosfera artisti de top: Pepe, Amna, Niculina Stoican, Lino Golden, Andreea Antonescu. Conform autoritatilor locale, evenimentul va avea loc in Parcul Central in zilele de 22, 23, 24 si 25 aprilie.Pe scena vor sustine recitaluri: Pepe, Amna, Niculina Stoican, Constantin Enceanu, Lino Golden, Andreea Antonescu, Simona ... citeste toata stirea