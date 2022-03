Ziua Nationala a Meseriilor, marcata de sute de liceeni din Calarasi

Ziua Nationala a Meseriilor a fost marcata vineri, 11 martie, la Calarasi, intr-un cadru de sarbatoare la care au participat sute de elevi ai unor licee de profil. "Municipiul Calarasi are nevoie de meseriasi, de oameni temeinic pregatiti in meseriile pe care si le-au ales, care sa contribuie efectiv la dezvoltarea de ansamblu a acestei comunitati. Dar pentru asta, e nevoie de multa munca, vocatie, pasiune si sacrificii.Municipalitatea va sprijini eforturile depuse in realizarea acestui demers ... citeste toata stirea