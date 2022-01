1 Martie 2022 - inrolarea in sistemul de comunicare electronica al Ministerului Finantelor / ANAF

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi aduce la cunostinta contribuabililor ca in conformitate cu prevederile art. 1 pct. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2021, incepand cu data de 01 martie 2022 contribuabilii/platitorii persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoane fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent in una dintre formele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului ... citeste toata stirea