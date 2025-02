102 noi investitii in procesare vor primi peste 259 milioane de euro

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va acorda finantare pentru inca 102 proiecte de investitii in procesare in valoare totala de 259,3 milioane de euro (259.293.400 a,A). Finantarea se acorda in baza Raportului de selectie suplimentar pentru interventia DR-22 Investitii in conditionarea, depozitarea si procesarea produselor agricole si pomicole, publicat in data de 14 februarie 2025, pe www.afir.ro.In prealabil, AFIR a intocmit si a publicat pe www.afir.ro Lista de asteptare ... citește toată știrea